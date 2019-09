Al Bano, il cantante rimosso dalla black list dell'Ucraina

Al Bano potrà tornare in Ucraina, verrà rimosso dalla lista nera che gli impediva di mettere piede nel paese dell’est Europa. "Tutto chiarito col nuovo Governo - dichiara l'avvocato Cristiano Magaletti - La visione di Al Bano è e sarà sempre pacifista". Kiev aveva contestato ad Al Bano alcune sue dichiarazioni in merito all'appartenenza della Crimea alla Russia. "Non mi sono mai interessato della vicenda, sono un cantante e non un politico. Spero di essere invitato ed accolto in Ucraina per un grande concerto di pace e musica", ha detto il cantante.

Il chiarimento

"Vorrei specificare e chiarire ciò che ho espresso nel 2014 in merito all'appartenenza della Crimea alla Russia. I media locali italiani di allora, senza andare in profondità e senza interessarsi al diritto internazionale su questo caso, mi hanno abbinato dichiarazioni riguardo a questioni che non sono di mia competenza - ha spiegato in una nota Al Bano - Essendo stato coinvolto, senza volerlo, nella questione, mi sono interessato a questa complicata vicenda internazionale ed ho preso atto della posizione della comunità internazionale riguardante l'integrità territoriale dell'Ucraina inclusa la Crimea, così come affermano i documenti dell'ONU, dell'UE, della NATO ed altri organizzazioni internazionali, nonché della posizione ufficiale del mio stesso Governo italiano".