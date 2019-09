Un caffè versato accidentalmente dal pilota sui comandi ha costretto un aereo passeggeri, lo scorso 6 febbraio, a un atterraggio d’emergenza. Il volo, con a bordo 337 persone, era partito da Francoforte, in Germania, ed era diretto a Cancún, in Messico: come racconta la Bbc, è dovuto atterrare a Shannon, in Irlanda.

L'incidente lo scorso febbraio

La tv inglese cita i rapporti dell'Air accidents investigation branch (Aaib), l’autorità britannica che indaga sugli incidenti aerei. Secondo quanto raccontato, il primo pilota di un Airbus A330-243 - mentre monitorava il suo vice - stava bevendo un caffè che gli era stato servito in una tazza senza coperchio. La bevanda bollente, però, si è rovesciata dal vassoio finendo in parte sul grembo del comandante e in parte sui pannelli di controllo audio dei piloti (Acp). Il caffè ha fatto fondere alcuni pulsanti, compromettendone l’uso e causando difficoltà di comunicazione. Secondo i rapporti, c’era anche fumo nell’abitacolo e i piloti hanno dovuto usare maschere di ossigeno. È stato deciso, così, di dirottare l’aereo - in volo sopra l’Oceano Atlantico - in Irlanda e virare su Shannon per un atterraggio in sicurezza. Non ci sono stati feriti.

Ora per i piloti solo caffé con coperchio

L'Aaib non ha reso noto il nome della compagnia che ha operato il volo durante l'incidente. Tuttavia, l'organizzazione no profit indipendente della Flight safety foundation ha dichiarato che si trattava di un volo Condor Airlines gestito dalla compagnia aerea britannica Thomas Cook Airlines. Pare che da allora la compagnia serva il caffè ai piloti solo con coperchio.