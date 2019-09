Migranti, la nave Ocean Viking porta in salvo altre 34 persone

La nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere, ha tratto in salvo 34 migranti in mare, dopo averne salvati altri 50 domenica scorsa. Il nuovo intervento è stato comunicato da Msf e da Sos Mediterranée sui profili Twitter, spiegando che l'unità navale ha accolto a bordo altre persone che si trovavano sulla barca a vela Josefa, in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni meteo. Tra i 34 salvati ci sono anche una donna incinta e un bimbo di un anno (LO SPECIALE MIGRANTI).

Il salvataggio di domenica

La nave resta al momento in acque internazionali, con a bordo oltre 80 persone. Domenica 8 settembre Sos Mediterranée aveva annunciato: “Abbiamo salvato 50 persone a bordo di una imbarcazione in pericolo, in acque internazionali, fuori dalle coste della Libia. Il salvataggio ha richiesto tre ore: adesso 12 bambini e una donna incinta sono in salvo a bordo della Ocean Viking”.