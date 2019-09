Salone di Francoforte 2019: programma completo, date e novità

Parla prevalentemente tedesco l’edizione 2019 del Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte, che aprirà al pubblico il 14 settembre, dopo le anteprime per stampa e addetti ai lavori dei giorni precedenti. Quattro i padiglioni visitabili, dove ci saranno infatti quasi esclusivamente marche e nomi di aziende tedesche o di case straniere controllate da gruppi con sede in Germania. E' il caso di Mini (brand britannico ma parte di Bmw), di Lamborghini (Gruppo Audi), di Bugatti, Seat e Skoda (Gruppo Volkswagen). Ci sarà anche Hyundai, coreana al 100% ma con sede europea non lontano da Francoforte e Opel, tedesca ma di proprietà della francese PSA. E poi tutta la componentistica made in Germany, guidata da Bosch e presente con Continental, Hella, Pierburg, ZF, Webasto e Schaeffler, oltre a Brembo, Delphi, Denso, Valeo e Borg Warner. Uniche tre eccezioni la francese Renault, la giapponese Honda e la britannica McLaren.

Le novità

Audi porterà a Francoforte AI Trail Quattro, il concept del suo nuovo suv full electric. E poi anche il mini crossover Audi A1 Citycarver, l’ultima versione di A3, la nuova RS Q3 e la RS6 Avant, oltre al restyling del suv Q7. Mercedes invece ha scelto casa sua per presentare la GLA ibrida plug-in, il suv compatto GLB e le due EQV ed EQS a emissioni zero. BMW invece porterà la M3 2020, con più di 500 cavalli, il bolide coupè M8 e la nuova generazione di X6. A Francoforte debutterà anche la versione sportiva di Volkswagen Tiguan, con motore benzina 2.0 litri e 300 cavalli, oltre alla tanto attesa elettrica ID.3 e alla e-Up, full electric. Poi Porsche Taycan, prima elettrica della casa, e la nuova Skoda Octavia, anche ibrida. Sempre tra il gruppo Volkswagen Seat presenterà le motorizzazioni mild hybrid e plug-in hybrid di Leon, mentre Cupra ci sarà con la concept car Tavascan, suv coupè ad alimentazione elettrica.

Tra gli stand del Salone anche Sian, la prima hypercar ibrida di Lamborghini, con un motore da 785 cavalli associato a un propulsore elettrico da 34 cavalli per una potenza totale di 819 cavalli. Land Rover svelerà invece la nuova versione di un fuoristrada simbolo, il Defender. Mini presenterà la sua Cooper SE, elettrica con un’autonomia di 270 km. Ford svelerà le nuove Kuga e Puma. La coreana Hyundai sarà presente con la nuova utilitaria i10 di terza generazione, che però non sarà acquistabile prima del 2020, e con la sua auto del futuro Concept Car Hyundai[45], 100% elettrica.

Qui sotto le novità casa per casa:

AMG:

Debutto CLA 45 Shooting brake nelle versioni 387 e 421 Cv

Prima in pubblico delle A 45 e CLA 45 con 2.0 turbo da 421 Cv

Audi:

AI:Trail concept elettrico per off-road

Reveal della A1 Citycarver, compatta con look off-road

Debutto A4 nuova generazione

S6 e S6 Avant con V6 TDI 349 Cv

S7 TDI 349 Cv

Prima mondiale per Q3 Sportback

Nuova generazione Q7 anche Mild Hybrid diesel e 55 TFSi e PHEV

SQ7 V8 TDI 4.0 da 435 Cv

RS6 V8 Biturbo 600 Cv

Bmw:

Prima uscita in pubblico della Serie 1 trazione anteriore

Debutto Serie 3 Touring anche ibrida plug-in 330e

Prima mondiale X6 con 6 cilindri benzina e diesel più V8 benzina

Debutto M8 Competition con V8 Biturbo 625 Cv

X5 Protection VR6 (blindata)

Ford

Debutto nuova generazione suv Kuga

Debutto crossover Puma Titanium X su base Fiesta e motori 3 cilindri

Prima europea di Explorer, suv Made in Usa ibrido plug-in 450 Cv

Honda

Versione definitiva della elettrica Honda e con 200 km autonomia

Hyundai

Prima mondiale della nuova city car i10

Prima mondiale Concept elettrica 45

Debutto Kona Hybrid 1,6 141 Cv complessivi

Lamborghini

Debutto della prima hypercar elettrificata Siàn

Land Rover

Prima mondiale del nuovo fuoristrada Defender

Prima uscita in pubblico nuova generazione Evoque

Jaguar

Prima mondiale F-Pace SVR con motore sovralimentato V8

Debutto della XE nuova generazione con facelift

McLaren

GT con motore V8 biturbo 4.0 da 620 Cv

Maybach

Prima mondiale ammiraglia elettrica luxury EQ Concept

Mercedes

Prima in pubblico del suv GLB anche a 7 posti

Reveal Classe S modello 560 e ibrida plug-in 50 km autonomia

Reveal modello elettrico EQC 400 4-Matic

Classe E ibrida plug-in E 300 de diesel + unità elettrica 122 Cv

Classe C ibrida plug-in C 300 de diesel + unità elettrica 122 Cv

Debutto GLS mild hybrid con V8 benzina per totali 489 Cv

Mini

Debutto in pubblico della Mini Cooper SE elettrica

Opel

Reveal nuova generazione Astra

Reveal nuova generazione Corsa, compresa versione elettrica

Corsa-e

Porsche

Debutto inedita sportiva quattro porte 100% elettrica Taycan

Prima in pubblico Macan Coupé

Prima in pubblico Cayenne Hybrid plug-in Turbo SE da 680 Cv

Seat

Prima mondiale per concept Cupra Tavascan

Debutto Tarraco FR PHEV

Skoda

Prima mondiale per Citygo-e, inedita versione 100% elettrica

Debutto suv segmento B Kamiq

Reveal Scala Montecarlo

Reveal Superb facelift

Smart:

EQ ForTwo

EQ ForFour

Volkswagen:

Prima mondiale assoluta nuovo modello elettrico ID.3

Reveal suv T-Roc Cabrio

E-Up

Reveal facelift Tiguan

Orari e biglietti

Il salone è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00, eccetto venerdì 20 settembre (11.00-22.00). Indirizzo: Ludwig-Erhard-Anlage 1, D-60327 Frankfurt/Main. Il costo del biglietto intero (clicca qui per acquistare) è di 19 euro. Sono disponibili anche la mappa completa del Salone (clicca qui) e - a pagamento - la versione cartacea o digitale del catalogo ufficiale.

A questo link è possibile scaricare invece l'App ufficiale dell'IAA 2019 per dispositivi Apple. Questo il link per il download della versione Android.