Incendi in Amazzonia, la pioggia riduce i roghi. VIDEO

Quattro ore di piogge intense hanno ridotto gli incendi nello stato Brasiliano di Rondonia, una delle zone più gravemente colpite dai roghi che da agosto stanno devastando la più grande foresta pluviale al mondo, con i suoi 5,5 milioni di kmq.

Gli sforzi del governo brasiliano

Il governo brasiliano ha intensificato il suo impegno per cercare di contenere gli incendi, ma il caldo, la siccità e il vento rendono la sfida molto difficile. Per discutere del futuro dell'Amazzonia, si tiene a Leticia in Colombia un Summit regionale al quale il presidente brasiliano Bolsonaro partecipa in videoconferenza, non potendo andare personalmente per motivi di salute.