Brexit, ok dei Comuni a legge anti-no deal

Continua a essere tutt’altro che lineare il percorso della Gran Bretagna sulla strada che porta all’uscita dall’Unione europea. La Camera dei Comuni ha approvato infatti la legge anti-no deal promossa per cercare di imporre un rinvio della Brexit alla scadenza del 31 ottobre. 327 i deputati che hanno votato a favore del testo, 299 i contrari. In realtà, la legge che è passata contiene un emendamento di alcuni laburisti pro Brexit soft che lega il rinvio solo alla possibile approvazione di una versione dell'accordo di Theresa May e ora andrà alla Camera dei Lord a partire da domani.

La contromossa di Johnson: "Elezioni il 15/10"

Si tratta comunque di uno smacco per il neo premier Boris Johnson che ha reagito presentando la mozione che chiede lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre. “Non ho voglio chiedere un rinvio della Brexit - ha detto Johnson – né lasciare nelle mani di Bruxelles la decisione su quando Londra potrà lasciare l'Ue. Solo il voto può stabilire chi fra me e Corbyn debba negoziare l’uscita”. Un’opzione respinta con vigore proprio dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn. "La data indicata da Johnson è un’offerta avvelenata – ha detto - una mossa cinica di un primo ministro cinico". La mozione per passare richiede due terzi dei voti e ha bisogno dell’approvazione dei laburisti.