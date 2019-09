Espulsi per aver votato contro la linea del governo Johnson. Sono fuori dal gruppo Tory i 21 ribelli che sono stati decisivi alla Camera dei Comuni schierandosi a favore della messa in calendario per oggi della proposta di legge trasversale per un nuovo rinvio della Brexit. Un passaggio che eviterebbe l'uscita dall'Ue senza accordo. Se la legge dovesse passare, lo ha detto il premier Boris Johnson, il governo chiederà elezioni anticipate.

Chi sono i Tories espulsi

Il provvedimento di espulsione era stato preannunciato personalmente a ciascun dissidente dal capogruppo Tory (Chief Whip) alla Camera dei Comuni, Mark Spencer. Fra i nomi spiccano quelli dell'ex ministro e veterano Ken Clarke (79 anni, Father of the House per il suo record attuale di anzianità parlamentare), di altri ex ministri di primissimo piano dei governi di David Cameron e di Theresa May come Philip Hammond, Dominic Grieve o Justine Greening e anche di Nicholas Soames, 71enne nipote di Winston Churchill. Fuori dovrebbe finire pure Rory Stewart, effimero astro nascente dei Tories più eurofili e già titolare del dicastero della Cooperazione Internazionale nel governo May, candidatosi nei mesi scorsi senza successo contro lo stesso Boris Johnson nella corsa per la leadership del partito.