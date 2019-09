Bahamas, donna accoglie 97 cani in casa per salvarli dall’uragano Dorian

"Volevo solo che i cani fossero al sicuro". Con queste parole Chella Phillips ha spiegato all'Abc News perché ha aperto le porte della sua casa a Nassau, Bahamas, a 97 cani abbandonati. Durante l'Uragano Dorian, che ha provocato almeno cinque morti, gli animali sono entrati nell'abitazione.

97 cani in una casa

Domenica 1° settembre Phillips, originaria del Perù, ha raccontato la sua esperienza in un post su Facebook. Dei 97 animali accolti, 79 erano rintanati nella sua camera da letto, per sfuggire alla furia dell'Uragano Dorian. "Ogni isola abbonda di cani abbandonati, ho il cuore spezzato per quelli che non hanno un posto dove nascondersi dal mostro di categoria 5 e che solo Dio può proteggere ora", ha scritto la donna, che da sempre si occupa di animali abbandonati. Negli ultimi 15 anni ne ha salvati oltre mille dalle strade delle Bahamas, trovando nuove case per oltre 200 cani.

Nuovi spazi per i nuovi arrivati

Lunedì 2 settembre la donna ha scritto un nuovo messaggio, in cui aggiornava i suoi amici sulla situazione. Nonostante l'inondazione, i cani erano in salvo. "Stiamo tutti bene dopo una notte stressante - ha scritto la donna -. Tutti i servizi sono andati, le tv sono in corto circuito, quindi niente più cartoni animati per cani tristi fino a che non ne compreremo una nuova". La donna ha chiuso il messaggio ricordando tutti i cani che non è riuscita a salvare. Dopo la tempesta Phillips ha annunciato che costruirà nuovi spazi in casa per accogliere al meglio i nuovi arrivati.