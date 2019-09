Grave incidente automobilistico a Los Angeles per l’attore e comico statunitense Kevin Hart: secondo indiscrezioni riportate dai media americani, avrebbe subito ferite gravi alla schiena. Reuters riferisce che l’attore 40enne si trovava a bordo di una Plymouth Barracuda del 1970 sulla superstrada Mulholland, quando, poco dopo mezzanotte, il suo autista - rimasto a sua volta ferito - ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che è finito nell’argine che costeggia la carreggiata.

È riuscito a tornare a casa prima di essere portato in ospedale

Sempre secondo quanto riporta Reuters, Hart, noto per i suoi spettacoli di stand-up comedy e per i ruoli comici in alcuni film come “Poliziotto in prova”, è riuscito a tornare a casa sulle proprie gambe, insieme a un secondo passeggero che non è rimasto ferito. Lì ha ricevuto le prime cure mediche, per poi essere trasportato al Northridge Hospital Medical Centre.