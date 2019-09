Avanza l’estrema destra in Germania. Secondo i primi exit poll, nelle elezioni regionali in Sassonia e in Brandeburgo, due Lander dell'Est del Paese, i populisti di destra dell’Afd avrebbero rispettivamente il 27,5% e il 22,5%. In Sassonia sarebbero in testa i cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti ma comunque primo partito con il 32,0% dei voti. In Brandeburgo sarebbero primi i socialdemocratici della Spd, in calo di 4,4 punti, si confermano primo partito con il 27,5% dei voti.

Gli exit poll in Sassonia

In Sassonia, secondo exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard, i cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti, si confermano primo partito con il 32,0% dei voti ma i populisti di destra dell'Afd arrivano al 27,5% con un aumento di 17,8 punti. Il risultato dell'Alternativa per la Germania (Afd) al 27,5% viene confermato anche da exit-poll pubblicati dal secondo canale pubblico Zdf a fronte del 9,7% delle precedenti elezioni regionali del 2014. Considerando anche la previsione Zdf, per la Cdu c'è una forchetta fra il 32 e il 33,5% a fronte del 39,4% del 2014. La Sinistra raggiungerebbe il 10,5%, in calo di otto punti mentre i Verdi sarebbero in crescita di 2-3 punti al 8/9%. I socialdemocratici della Spd sono previsti in flessione di quattro punti all'8,0% mentre i liberali della Fdp in crescita al 4,5/4,8% rispetto al 3,8% di cinque anni fa.

Gli exit poll in Brandeburgo

In Brandeburgo, sempre secondo gli exit poll di Ard, i socialdemocratici della Spd, in calo di 4,4 punti, si confermano primo partito con il 27,5% dei voti e i populisti di destra dell'Afd arrivano al 22,5% con un aumento di 10 punti, ma fallendo il sorpasso e anche il testa a testa. Considerando gli exit-poll del secondo cale pubblico Zdf, in Brandeburgo la Spd dovrebbe ottenere fra il 26,5 e il 27,5 dei consensi, in calo rispetto al 31,9 delle precedenti elezioni 2014, rimanendo primo gruppo nel Consiglio regionale di Potsdam. Anche la prima proiezione rilanciata dall'agenzia Dpa dà la Spd al 27% e l'Afd al 22,7%. Sebbene sondaggi prevedessero per i due partiti un testa a testa sul 21-22%, l'"Alternative fuer Deutschland" si fermerebbe al 22,5-24,5%, quindi con il dente superiore della forchetta sotto quello inferiore della Spd. Un sorpasso sarebbe un evento storico dato che l'Afd, pur essendo già andata oltre il 20% ad esempio in Sassonia-Anhalt nel 2016, non è mai stata primo partito. La Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, scenderebbe dal 23,0 al 15,5% perdendo quindi quasi otto punti.

I seggi hanno chiuso alle 18

I seggi hanno chiuso alle 18. In Brandeburgo, il Land che circonda Berlino, sono stati chiamati al voto circa 2,1 milioni di elettori. In Sassonia gli elettori erano invece 3,3 milioni di elettori.