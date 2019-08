Slovenia, nel Paese di Melania la statua parodia di Trump

Una Statua della Libertà a forma di Donald Trump, realizzata nel Paese natale della first lady Melania, la Slovenia. È la trovata, che verrà inaugurata il 31 agosto, di uno scultore locale. Non un omaggio ma un'opera che, nelle intenzioni del suo autore, dovrebbe rappresentare una critica ai populismi.

La scultura anti-Trump

La scultura è in legno ed è alta alta 8 metri. È stata realizzata da Tomaz Schegl su una porzione di terreno privata nel villaggio di Sela pri Kamniku, circa 30 km a nord-est della capitale Lubiana. L'artista ha spiegato alla Afp la sua genesi: “È un modo per simboleggiare l'ipocrisia dei politici populisti che dominano la scena per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale: basta guardare a Trump, al premier britannico e a quello ungherese. Vogliamo aprire gli occhi della gente su cosa sia la democrazia”, ha concluso lo scultore. L'opera enfatizza alcuni tratti del presidente Usa, come la celebre acconciatura. La sagoma ha capelli gialli, un completo blu, una cravatta rossa e una una posa simile a quella della Statua della Libertà, con un braccio alzato e l'altro piegato e accostato al fianco per reggere un documento. Un meccanismo interno alla struttura consente di cambiare la sua mimica facciale, che da molto sorridente può rendere il viso di Trump spaventato.

Dalla Slovenia alla Casa Bianca

Il progetto ha preso spunto da un'altra statua, quella dedicata a Melania nella sua cittadina natale, Sevnica. Si tratta di un'opera molto rudimentale, che ritrae la first lady con un capottino celeste e una mano alzata verso il cielo. Una scultura che non è piaciuta a molti residenti che la considerano “un disonore”. Altrettanto criticata è quella di Trump. I residenti non hanno gradito la sua creazione, deplorando lo “spreco di legno” e criticando “la bruttezza” di un'opera che “non si inserisce in un paesaggio così bello”. Dalla sua elezione nel 2016 la figura del presidente Usa suscita molto interesse in Slovenia, polarizzando l'opinione pubblica tra sostenitori e detrattori. La terra di origine di Melania - dove da alcuni viene considerata "un'eroina slovena" – è diventata una meta turistica e cavalca il boom del merchandising dedicata a una delle coppie più famose al mondo. Ormai ci sono torta, hamburger e pantofole dedicate a presidente e first lady.