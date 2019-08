Aveva solo voglia di guidare, una macchina vera, su una strada vera. Si è giustificato così il bambino di 8 anni fermato dalla polizia nei pressi di Soest, in Germania nord-occidentale, mentre guidava l'auto dei genitori in autostrada a 140 km/h. Non riuscendo a gestire la velocità, ha deciso di fermarsi in un parcheggio, dov'è stato raggiunto dalle forze dell'ordine.

In lacrime all'arrivo degli agenti



"Fortunatamente non è successo nulla", ha sottolineato la polizia in un tweet, dando notizia del bizzarro episodio. Il bambino, che ama molto guidare i go-kart e gli autoscontri, si è messo alla guida della Volkswagen Golf automatica, parcheggiata a casa sua, a Soest. Da lì, è partito alla volta dell'autostrada A44, che porta a Dortmund. Come riporta il Guardian, dopo 8 km si è sentito in pericolo e ha accostato in un'area di sosta, accendendo persino le quattro frecce e posizionando il triangolo di segnalazione dietro il veicolo. La madre ha scoperto la scomparsa del bambino e dell'auto un'ora dopo, dando l'allarme. All'arrivo degli agenti il piccolo era in lacrime. Quando gli hanno chiesto perché l'ha fatto, il piccolo ha risposto: "Avevo solo voglia di guidare un po'".