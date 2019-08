Un uomo è stato accoltellato a Londra nel quartiere di Westminster, in Marsham Street, davanti alla sede del ministero dell'Interno britannico. Come ha riportato la polizia londinese su twitter, gli agenti sono arrivati sul posto alle 13,06 di giovedì, ora locale, dopo aver ricevuto una segnalazione. Il ferito è stato portato via in ambulanza ed è in condizioni critiche. Il presunto aggressore è stato arrestato.

Il movente

Le indagini della polizia sono in corso per accertare le circostanze dell'incidente, ma sembra esclusa per il momento la pista per terrorismo. Il fatto è avvenuto vicino alla Home Office, il dicastero del Regno Unito preposto all'amministrazione degli affari interni.