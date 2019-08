È allarme radiazioni in Russia dopo l’incidente avvenuto l’8 agosto nella zona in cui vengono assemblati i sottomarini atomici. Intanto è salito a 5 il bilancio dei morti mentre i feriti sono tre. A Severodvinsk e Arkhangelsk, i due centri abitati più grandi, nelle farmacie va a ruba lo iodio, usato per combattere gli effetti delle radiazioni. Per le autorità la situazione è “tranquilla” e i livelli sono “normali”, ma Greenpeace ha denunciato che lo stesso ministero delle Emergenze russo aveva registrato un picco della radioattività superiore di "20 volte" ai dati normali.

Nell’esplosione sono morte 5 persone

Si chiede chiarezza sull’esplosione nella quale sono morte cinque persone, tutti esperti dell'agenzia nucleare russa Rosatom e del ministero della Difesa impegnati nel test di "fonti di energia isotopiche per il motore a combustibile liquido”. "Altri tre dei nostri colleghi hanno riportato lesioni e ustioni di varia gravità", riporta la nota del dipartimento comunicazione del colosso del nucleare. "La tragedia è avvenuta durante i lavori d'ingegneria e manutenzione tecnica delle fonti isotopiche nel motore a propellente liquido”.

“Capire il picco di radiazioni”

Da quanto riportato dalla testata znak.com, l’esplosione sarebbe avvenuta su una nave, a 30 km da Severodvinsk, quindi non nella base dove vengono costruiti i sommergibili atomici. Intanto Rashid Alimov, capo del programma energetico di Greenpeace Russia vuole "capire che picco di radiazioni sia avvenuto nelle città più vicine a Severodvinsk". "Se è stata rilasciata una quantità abbastanza grande di radionuclidi, possiamo aspettarci che i servizi norvegesi lo registrino", ha precisato evocando, di fatto, lo spettro dell’insabbiamento come era accaduto all'indomani del disastro di Chernobyl.

“Determinare se esiste una minaccia per la salute”

Greenpeace ha chiesto al Rospotrebnadzor, l'autorità russa per i consumatori, di valutare queste informazioni e determinare "quali radionuclidi sono stati dispersi nell'aria e se esiste una minaccia per la salute umana". Il Rospotrebnadzor già ieri aveva escluso radiazioni sopra i livelli di guardia e oggi un funzionario del distretto amministrativo di Nenoksa ha ribadito che "tutto è tranquillo". Gli abitanti locali però non si fidano e starebbero prendendo d’assalto le farmacie in cerca di iodio.

Chiusa l'area della baia di Dvina

Ulteriori sospetti sulla vicenda sono nati dopo che le autorità hanno deciso di chiudere al traffico marittimo, per un mese, un'area della baia di Dvina nel Mar Bianco senza spiegare il perché. Secondo il canale Telegram Baza, inoltre, le persone rimaste ferite nell'incidente sarebbero state portate a Mosca su due aerei e ricoverate presso il centro biofisico nazionale di Burnazyan con sintomi di "esposizione alle radiazioni". Baza avrebbe diffuso un video che mostra le autoambulanze attraversare Mosca con i portelloni sigillati da teli di plastica. Secondo la testata, gli autisti indossavano le tute di protezione contro gli agenti chimici. Tutti i vestiti dei feriti sarebbero stati bruciati immediatamente dopo il ricovero.