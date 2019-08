In Spagna, seconda destinazione turistica del mondo, sempre più gruppi si organizzano per denunciare la "saturazione" e "l'inquinamento" delle città. A Palma di Maiorca, ad esempio, un collettivo di militanti di estrema sinistra, chiamato Arran, ha deciso di portare le proprie rivendicazioni all’estremo, danneggiando diverse auto a noleggio parcheggiate per le strade della città. In un video postato su Twitter, lo stesso collettivo rivendica l’azione, denunciando il turismo che “uccide la città”.

Il video del collettivo

Secondo quanto denuncia il collettivo, in giro per Maiorca ci sarebbero “più di 100mila auto a noleggio”. Troppe secondo il gruppo, che è un’emanazione giovanile del Cup, Candidatura d'Unitat Popular, il partito dell'estrema sinistra indipendentista catalana. Nel video postato sui social viene mostrato un raid notturno nel quale esponenti del movimento, incappucciati e coperti da tute bianche, danneggiano a colpi di mazza e di vernice spray alcuni veicoli posteggiati, il tutto accompagnato dalla canzone "In the summertime", hit anni '70 dei Mungo Jerry. A chiudere il filmato lo slogan in catalano: "Turismo di massa o buon vicinato; capitale vs vita".

Il movimento “anti-turisti”

Il blitz di Arran arriva dopo altre azioni dello stesso gruppo, che già dallo scorso anno hanno iniziato a far sentire la loro voce “anti-turisti”, a Barcellona e Valencia dove hanno assaltato e vandalizzato alcuni bus turistici. Il gruppo imputa al boom turistico nel Paese l'aumento dei prezzi delle case, il degrado dei centri urbani e l'inquinamento. Al contrario, negli ambienti economici e tra i partiti conservatori, si rileva che il turismo rappresenta oltre un decimo del pil spagnolo, e fino al 45% di quello delle Isole Baleari. Sugli atti di vandalismo realizzati a Maiorca indaga la polizia, anche se, per il momento, le forze dell'ordine hanno ricevuto una sola denuncia.