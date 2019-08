La catena di grandi magazzini di lusso Barneys di New York, travolta dal caro affitti e dal crollo delle vendite, ha dichiarato bancarotta, chiedendo un piano di protezione. Il marchio celebre per la vendita di top brand di moda ha ottenuto un finanziamento ponte da 75 milioni di dollari per continuare a operare, nel tentativo di pagare i creditori e trovare un nuovo acquirente. Come riporta il Wall Street Journal, Barneys chiuderà 15 dei suoi 22 punti negozi, lasciando aperto il suo punto vendita su Madison Avenue a New York.

Marchio in crisi per affitti alle stelle e crescita shopping online

Da tempo Barneys era in difficoltà a causa degli affitti esosi e della crescita esponenziale dello shopping online. Ad esempio, secondo indiscrezioni, per lo store di Madison Avenue dove occupa un intero edificio a due passi dalla Quinta Strada, la catena avrebbe visto schizzare l'affitto - a gennaio 2019 - da 16 a 30 milioni di dollari. Un raddoppio che avrebbe messo definitivamente in ginocchio il marchio.

L'amministratore delegato Daniella Vitale ha dichiarato che Barneys è stata colpita da una più ampia flessione della vendita al dettaglio e da affitti "eccessivamente alti". La protezione dalla bancarotta, secondo l'ad Vitale, "fornirà alla società gli strumenti necessari per condurre un processo di vendita, rivedere i nostri contratti di locazione attuali e ottimizzare le nostre operazioni".

Chiudono i punti vendita di Chicago, Las Vegas e Seattle

Fondato nel 1923, Barneys ha aperto negli anni punti vendita anche in California e Massachusetts, ed è presente a Chicago, Las Vegas e Seattle. Proprio questi ultimi tre verranno chiusi, secondo il piano di ristrutturazione appena presentato dalla società.

Brand alle prese con la crisi: i precedenti

Le difficoltà di Barneys sono l'ennesima conferma delle difficoltà dell'intero settore delle vendite al dettaglio e soprattutto dei grandi magazzini in una città come New York, dove gli affitti sono stellari rispetto alle vendite. Ne sanno qualcosa Ralph Lauren, costretta a chiudere il suo flagship sulla Quinta Strada nel 2017, e Lord & Taylor, che ha chiuso i battenti a gennaio 2018.