Alle Maldive cercano un libraio per sei mesi. Un lavoro da sogno in un ambiente naturale paradisiaco, in cui impegni professionali e scenari da vacanza tropicale si fondono.

L'annuncio e i requisiti

Il resort a 5 stelle Soneva Fush sull’atollo Baa, un vero e proprio paradiso terrestre, ha infatti pubblicato un annuncio per selezionare il nuovo gestore della libreria, che è stata aperta in collaborazione con l'azienda Ultimate Library, all’interno della struttura. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il primo settembre e tra i requisiti ci sono un’ottima padronanza dell’inglese, almeno un’esperienza lavorativa in un'area attinente e, ovviamente, essere buoni conoscitori della letteratura, sia classica che moderna.

Non un semplice libraio

Il fortunato libraio che otterrà il lavoro, non si dovrà però occupare solo delle letture degli ospiti del resort, ma dovrà anche tenere un blog sulla sua esperienza e curare i social della libreria. Per chiunque si senta all’altezza non resta altro che provare a candidarsi e diventare un "Barefoot Bookseller" (letteralmente un "libraio a piedi nudi"), come il nome del blog che colui che verrà assunto dovrà curare.