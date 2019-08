Non si arrestano i casi di infezioni di ebola e il Ruanda chiude la frontiera con il Congo. La malattia infettiva ha colpito altre persone a Goma, città congolese al confine tra i due Paesi, una metropoli che conta circa 2 milioni di abitanti. La decisione per fronteggiare l’emergenza è stata presa dal ministero degli Esteri ruandese, e confermata dal segretario di Stato Olivier Nduhungirehe.

"Una decisione che pregiudica le attività di molti congolesi"

La Repubblica democratica del Congo ha criticato la decisione drastica, arrivata dopo il secondo caso di morte per ebola a Goma e dopo la scoperta di un terzo caso di infezione. I primi a informare sulla decisione erano stati in effetti proprio i congolesi, attraverso un comunicato della presidenza: "Con decisione unilaterale delle autorità ruandesi, i cittadini ruandesi non possono partire per Goma". La presidenza ha però espresso un forte disappunto: "Questa decisione pregiudica le attività di molti congolesi ed espatriati che vivono a Gisenyi, città di confine ruandese, ma lavorano a Goma". "Le autorità congolesi - si legge ancora nella nota - deplorano questa decisione, contraria alla raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità".

Un'epidemia di 1800 morti in un solo anno

Resta la possibilità per i congolesi di attraversare il confine, in un difficile contesto in cui il diritto alla libera circolazione deve fare i conti con un’epidemia che in Congo ha già causato 1.800 morti in un solo anno ed è ormai emergenza anche in altri Paesi. Ma, dicono ancora le autorità della Repubblica democratica, "le squadre di risposta continuano a rassicurare che la città di Goma è fuori pericolo dopo la scoperta del secondo caso di Ebola".