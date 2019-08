Una vendita da record per Campari. La società ha raggiunto un accordo per cedere Villa Les Cèdres per 200 milioni. La struttura, che si trova a Saint-Jean-Cap-Ferrat, in Costa Azzurra, era entrata tra le proprietà di Campari dopo l'acquisizione di Grand Marnier nel 2016 ed era stata messa in vendita dopo la chiusura ufficiale dell'operazione.

Campari, incasso da 80 milioni

Secondo i termini stabiliti durante l'acquisizione, era stato costituito un comitato direttivo incaricato di condurre le trattative per cedere la villa e composto da alcuni membri della famiglia Marnier-Lapostolle e un rappresentante di Davide Campari-Milano S.p.A. Il comitato si proponeva di vendere al prezzo più alto e il prima possibile (in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021). L'accordo prevedeva anche di riconoscere a tutti gli azionisti di Société des Produits Marnier-Lapostolle una parte dei proventi ottenuti dalla vendita se si fossero verificate determinate condizioni. In particolare, Campari avrebbe trattenuto 80 milioni di euro netti, girando ai vecchi proprietari il resto. La conclusione della transazione è attesa entro il 31 ottobre 2019. Dopo la vendita, la villa è destinata a essere utilizzata per uso privato. Con questa cessione, spiega Campari, il processo di dismissione delle attività non strategiche relative all'acquisizione di Grand Marnier è concluso.

Villa Les Cèdres, una dimora da re

Villa Les Cèdres è una proprietà costituita da un'abitazione di 18mila metri quadrati e una proprietà terriera di circa 14 ettari. Costruita nel 1830, è appartenuta anche al Re del Belgio Leopold II e nel 1924 è stata acquisita dalla famiglia Marnier-Lapostolle, che ne ha mantenuto la proprietà per quasi cento anni, contribuendo a curare una dei più prestigiosi giardini botanici del mondo. La proprietà è passata al gruppo Campari attraverso l'offerta pubblica amichevole di acquisto della Société des Produits Marnier-Lapostolle nel 2016. Includendo l'importo netto di 80 milioni di euro che saranno trattenuti dalla vendita della villa, Campari avrà ottenuto circa 173 milioni di euro dalla dismissione di attività non strategiche di Grand Marnier, che includevano due aziende vinicole e alcune attività immobiliari.