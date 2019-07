Una tragedia scuote i Mondiali di nuoto, in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Diversi atleti, otto secondo la Fina (Federazione internazionale nuoto), sono rimasti feriti nel crollo di una balconata in una discoteca della città dove si stanno svolgendo le gare per l'assegnazione dei titoli iridati. Due persone, entrambe sudcoreane sono morte, una decina i feriti. Tra i coinvolti anche americani e americane delle nazionali di pallanuoto che stavano festeggiando la vittoria dell'oro della squadra femminile. Dovrebbero essere tra i feriti anche atleti neozelandesi, un olandese e un brasiliano.

I pallanotisti americani coinvolti

In un comunicato della federazione americana di pallanuoto, si legge che "alcuni atleti hanno riportato ferite, ma tutti sono al sicuro". Kaleigh Gilchrist, fa sapere la Usa Water Polo, ha subito una profonda lacerazione della gamba sinistra e ha subito un intervento chirurgico in un ospedale di Gwangju. Paige Hauschild e Johnny Hooper hanno subito lacerazioni rispettivamente al braccio destro e alla mano sinistra che hanno richiesto l'applicazione di punti di sutura. Ben Hallock ha subito lievi graffi alle gambe.

Il cordoglio della Fina

La Fina, la federazione internazionale di nuoto, in una nota esprime cordoglio per le vittime. La Fina spiega che "sta monitorando la situazione e attiverà tutte le misure per garantire assistenza medica a tutte le vittime dell'incidente". In un video si vedono decine di ragazzi che provano a sollevare la balconata crollata della discoteca che si trova non molto lontano dal villaggio dove sono ospitati gli atleti.

Data ultima modifica 27 luglio 2019 ore 11:12