Il nuovo premier britannico Boris Johnson (CHI È) ha completato le nomine nei ruoli più importanti del suo nuovo governo (LA NOMINA A LEADER TORY). La squadra vede l’ingresso di altri brexiteer, ma con più volti nuovi, più donne e più esponenti delle minoranza in posizioni di peso rispetto all’esecutivo uscente di Theresa May. La compagine è quasi completamente trasformata, e più sbilanciata verso destra dal punto vista ideologico, sullo sfondo di quella che il Sun descrive come "un bagno di sangue" politico o, ironicamente, come "la notte dei coltelli biondi".

Chi sono i nuovi ministri

Le ultime designazioni vedono l'ascesa del super euroscettico e tradizionalista Jacob Rees-Mogg a Leader of The House, ministro dei Rapporti con la Camera dei Comuni; e quella di James Cleverly, brexiteer di origini familiari caraibiche, a presidente del Partito Conservatore e ministro senza portafoglio. Fra le donne arrivano le pro Brexit radicali Andrea Leadsom (Business e Industria), Esther McVey (Edilizia ed Enti Locali), mentre Liz Truss va al Commercio e la più moderata Nicky Morgan alla Cultura. Resta infine al Lavoro, con l'aggiunta delle Questioni Femminili, Amber Rudd, pro Remain, ma protagonista con una giravolta recente di un'apertura a un possibile divorzio no deal dall'Ue. Fra le poche figure moderate, Matt Hancock rimane alla Sanità e Jo Johnson, fratello europeista di Boris, torna al governo come viceministro dell'Università ed Energia. Fra gli esponenti delle minoranze, infine, oltre a Cleverly e alla scelta di Sajid Javid (radici pachistane) come cancelliere dello Scacchiere, e di Priti Patel, (radici indiane) come ministra dell'Interno, si fanno largo altre due figure emergenti di origini indiane: Alok Sharma, che diventa ministro per Cooperazione Internazionale, e Rishi Sunak, 38 anni, Primo Segretario del Tesoro.

Gli altri ministri

Già ieri erano stati annunciati i nomi di Domici Raab che diventa ministro degli Esteri e Primo segretario di Stato, Michael Gove che sarà cancelliere del Ducato di Lancaster; ruolo di coordinamento del gabinetto, Ben Wallace che sostituisce a sorpresa al dicastero della Difesa Penny Mordaunt, prima donna ministro in questo ambito nel Regno e in carica da pochi mesi. Infine Stephen Barclay, che è uno dei pochi ministri confermati. Brexiteer, aveva dato il suo endorsement a Johnson e resta alla guida del dicastero della Brexit per garantire continuità al dossier dei negoziati con Bruxelles.

La regina a Boris: “Perché tutti vogliono esser premier?”

Intanto si segnala la prima gaffe da premier britannico per Boris Johnson. È emerso che prima ancora del consiglio dei ministri inaugurale e del suo esordio di fronte alla Camera dei Comuni, in agenda entrambi in mattinata, il nuovo inquilino di Downing Street pare abbia svelato informalmente una battuta rivoltagli dalla regina nell'incontro a Buckingham Palace in cui è stata formalizzata la sua designazione: una piccola indiscrezione, che rappresenta tuttavia anche un'infrazione al protocollo, stando al quale i contenuti dei colloqui tra la sovrana e i primi ministri restano di regola coperti dal più stretto riserbo. Stando a quanto scrivono i media, la battuta di Elisabetta II che Boris si sarebbe lasciato scappare ha riguardato proprio "il lavoro di premier". Un "lavoro" che Sua Maestà sembra si sia chiesta "perché mai tutti vogliano fare".