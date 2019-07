Dopo il ritorno in Italia, dove a giugno ha partecipato al Festival della Giustizia penale di Modena (DISCORSO - FOTO), Amanda Knox annuncia il suo matrimonio su Instagram e lancia una raccolta fondi su internet proprio per sposarsi. L’americana, con il fidanzato Cristopher Robinson, sul sito web “KnoxRobinson” si rivolgono agli utenti, rivelando che il viaggio in Italia è costato ad Amanda Knox tutti i risparmi messi da parte per le nozze. "Lo ammettiamo - scrivono i futuri sposi nell'appello per la raccolta fondi - non abbiamo bisogno di altre cose. Ciò di cui abbiamo bisogno è di aiuto per organizzare la migliore festa di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici!".

"Nessun sostegno finanziario per il viaggio in Italia"

L'invito nel Belpaese avrebbe colto impreparata la coppia dal punto di vista economico. "Non ci aspettavamo di organizzare, contemporaneamente, un matrimonio e il primo viaggio di ritorno di Amanda in Italia allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante. Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio impegnativo e importante". Amanda Knox non tornava in Italia dal 2011, quando era stata scarcerata dopo che la Corte d'assise d'appello di Perugia l’aveva assolta dall'accusa di avere partecipato all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

Donazioni da 25 a 10.000 dollari

Nella pagina della raccolta fondi per le nozze a tema spaziale, la coppia ha messo a punto diverse tipologie di regalo, con donazioni che vanno dai 25 fino ai 10.000 dollari. "Che tu sia presente o meno - concludono Knox e Robinson - tutti sono invitati a donare. Tutti coloro che effettueranno una donazione riceveranno una copia firmata in edizione limitata di The Cardio Tesseract, il nostro libro comune di poesie d’amore".