“Ho paura di essere molestata, derisa, incastrata”. A dirlo è Amanda Knox, ospite al Forum Monzani di Modena sul palco del Festival della Giustizia Penale per un dibattito che verte sul tema 'Il processo penale mediatico’. La 31enne di Seattle parla per la prima volta ufficialmente nel suo primo ritorno in Italia dopo l'assoluzione nel processo per l'omicidio di Meredith Kercher. “I suoi genitori sbagliano su di me”, ha affermato. “L’Italia è diventata parte di me - ha aggiunto -, sono tornata questa terza volta perché lo dovevo fare. Una volta questo bellissimo Paese lo sentivo come casa e spero di sentirlo così di nuovo un giorno”.

“Molte persone pensano che io sia cattiva”

“So che molte persone pensano che io sia cattiva”, ha sottolineato tra le lacrime. “Il fatto che io continui a essere ritenuta responsabile nonostante le pronunce della Cassazione, dimostra quanto possano essere forti le narrazioni false”. “Su di me accanimento mediatico, anche dopo - ha proseguito - la pressione mediatica è entrata anche in tribunale”.

Entrata da un ingresso secondario

Knox è entrata da un ingresso secondario che le ha permesso di evitare i numerosi cronisti e fotografi che erano in attesa del suo arrivo. Ieri, in platea, si era mostrata infastidita per i flash dei fotografi per poi sciogliersi in commozione nel pomeriggio quando ha ascoltato le testimonianze di alcune vittime di errori giudiziari.