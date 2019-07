Padre Marcelo Rossi stava celebrando la messa a Cachoeira Paulista, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, quando una donna è salita sul palco e lo ha spinto giù, tra lo sgomento del pubblico. Per il sacerdote nessuna conseguenza grave.

La donna è una trentaduenne di Rio de Janeiro

Migliaia di fedeli, riuniti a Cachoeira Paulista per la messa, hanno visto increduli la scena. Le immagini sono state trasmesse in diretta da una tv brasiliana e sono state subito riprese sul web. La donna sarebbe una trentaduenne di Rio de Janeiro, che è riuscita a superare la sicurezza per poi correre verso il prete e spingerlo giù dal palco. Padre Marcelo Rossi non è rimasto ferito e, risalito sulla sua postazione, ha portato a termine la funzione. La donna, raccontano i giornali locali, è stata fermata dalla polizia. Il giorno dopo, in un video trasmesso su YouTube, padre Rossi ha commentato l’accaduto spiegando che intende lasciarselo alle spalle: “Maria è passata davanti e ha calpestato la testa del serpente”.