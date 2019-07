L'area che circonda Chernobyl sarà presto trasformata in un sito turistico. Lo ha annunciato - come riferisce la Bbc - Volodymyr Zelenskij, neo presidente dell’Ucraina, che ha firmato un decreto per la costruzione di nuovi percorsi pedonali e per garantire una migliore ricezione del telefono cellulare nella zona. "Chernobyl è stata una parte negativa del marchio dell'Ucraina", ha affermato Zelenskij. "È arrivato il momento di cambiare”. "Creeremo un corridoio verde per i turisti", ha spiegato il presidente ucraino. "Chernobyl è un posto unico sul pianeta dove la natura è rinata dopo un enorme disastro causato dall’uomo". "Dobbiamo mostrare questo posto al mondo: agli scienziati, agli ecologisti, agli storici e ai turisti", ha aggiunto.

Le nuove misure

Nonostante i livelli di radiazione siano tuttora più elevati della media, sono già decine di migliaia i turisti che vengono ogni anno in visita alla zona della centrale. Il nuovo decreto delinea piani per i corsi d'acqua e i posti di blocco nell'area. Inoltre è previsto che le restrizioni attualmente vigenti - per cui è vietato fotografare o riprendere la centrale - vengano revocate. Il governo ha poi annunciato che reprimerà i casi di corruzione che si sono verificati in passato introducendo un sistema di biglietteria elettronica per i visitatori.

Inaugurato il nuovo scudo protettivo

Parallelamente in queste ore è stato ufficialmente inaugurato e messo in esercizio il nuovo "scudo" protettivo che copre il reattore numero 4 della centrale (FOTO), la cui esplosione nel 1986 causò il più grande disastro nucleare civile della storia. Una tragedia al centro anche della serie tv Sky Chernobyl, conclusasi pochi giorni fa. La struttura si chiama New Safe Confinement, è in acciaio, è alta 110 metri, lunga 165 e larga 257, e pesa ben 36.200 tonnellate. Dovrebbe limitare le fughe radioattive per 100 anni.