Una donna rischia fino a 20 anni di carcere per aver leccato l’interno di un barattolo di gelato, rimettendolo poi nel frigorifero di un supermercato Walmart. È successo a Lufkin, in Texas, dove la protagonista della bravata si è fatta riprendere mentre apriva la confezione e ne assaggiava il contenuto. Il video, per sua sfortuna, è diventato virale e le autorità dello Stato hanno incriminato la donna per aver manomesso il prodotto, senza poi acquistarlo. Nel Texas questo reato può portare ad una condanna dai 2 ai 20 anni di prigione e sanzioni fino a 10mila dollari (circa 8900 euro).

Ricercato anche l’autore del video

La polizia locale, dopo aver visionato le immagini di sorveglianza del supermercato, ha fatto sapere di aver rintracciato la ragazza. Al momento gli inquirenti sono al lavoro anche per identificare l’autore del video, che mentre registrava il filmato incitava la ragazza a compiere la bravata.

Rimossi tutti i gelati dallo scaffale

Blue Bell, la marca del gelato incriminato ha rassicurato in una nota i consumatori sul fatto che la scatola di gelato manomessa non sia stata venduta. "Sulla base delle riprese di sicurezza, dell'ubicazione e dell'ispezione dei prodotti – dichiara l’azienda - riteniamo di aver recuperato la confezione. Inoltre, per non rischiare, abbiamo rimosso anche tutti i prodotti che si trovavano in quello scaffale".