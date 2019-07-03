Morto a Londra il figlio dello sceicco degli Emirati Khalid Al Qasimi

Erede dello sceicco e fashion designer. Khalid Al Qasimi viveva una doppia vita tra gli Emirati, dove si trovavano la sua famiglia e la sua fortuna, e Londra, dove portava avanti il suo marchio di moda "Qasimi". Il 39enne è morto lunedì notte a Londra, nel suo lussuoso appartamento a Knightsbridge dove la polizia ha trovato i segni evidenti di un party in corso e grandi quantità di droga di classe A (ecstasy, eroina, funghi allucinogeni, cocaina, crack).
Tre giorni di lutto negli Emirati
Il padre è il Sultan bin Muhammad Al Qasimi, sceicco che governa la città emiratina di Sharjaj dal 1972. Su Instagram ha pubblicato la foto del figlio, con le parole "è adesso nelle mani di Dio". Dopo i funerali, gli Emirati Arabi Uniti manterranno lutto e bandiere a mezz'asta per tre giorni.
La carriera nella moda
Le condoglianze sono arrivate anche dal mondo della moda, dove Khalid ha cominciato a farsi strada nel 2008 con le prime collezioni del suo marchio, presentate anche all'ultima London Fashion Week. Si era laureato in architettura e aveva studiato moda al Central Saint Martins di Londra.
Le indagini della polizia
La polizia di Londra non ha dato molte informazioni sul caso. Ha detto di aver ricevuto una denuncia di una "morte improvvisa" e che martedì è stata realizzata un’autopsia risultata insufficiente. Sarebbero in corso ulteriori esami.
Visualizza questo post su Instagram
. ديوان حاكم الشارقة ينعى خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة، وتقام صلاة الجنازة غداً صباحاً وتتقبل التعازي من عصر غد الأربعاء . في 2 يوليو 2019 / نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة. . وفيما يلي نص البيان // بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم. . بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية. . ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد و ذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون //. . وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد يوم غد الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 عند تمام الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة "الجبيل". . وتتقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام. . كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء.