Un bimbo che cade nello spazio tra il treno e la banchina della stazione a Sydney, in Australia. I passeggeri che riescono a riportarlo su, fortunatamente senza alcuna ferita. È quanto si vede in un video diffuso dalle autorità australiane dello Stato del New South Wales, allo scopo di sensibilizzare i genitori affinché prestino la massima attenzione ai bambini quando viaggiano.

Quasi 200 bambini feriti in un anno

L’episodio, avvenuto all’inizio di quest’anno alla stazione Sydenham di Sydney, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate sui binari. Si vede il bambino che, mentre sta cercando di salire sul treno insieme alla madre che ha il fratellino in braccio, cade nello spazio vuoto. Il ministro dei trasporti dello Stato australiano, Andrew Constance, ha deciso di diffondere il video a scopo di prevenzione. In questo caso il bimbo fortunatamente è stato recuperato illeso ma, secondo quanto riferisce il ministro, negli ultimi 12 mesi sono quasi 200 i bambini che sono rimasti feriti in incidenti avvenuti sulla rete ferroviaria statale.