Il nome del socialista Frans Timmermans non ha sfondato. Così dopo 12 ore di colloqui fra i leader dei 28 Paesi Ue, non si è ancora trovato un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker, come presidente della Commissione. Una trattativa non affatto semplice, come confermato dalle parole del premier Giuseppe Conte: “Non è da escludere che saremo costretti ad aggiornarci". Per Conte "il criterio dello Spitzenkandidat sta incontrando difficoltà. L’Italia - aggiunge il presidente del Consiglio - è molto aperta al dialogo: l'ho detto dall'inizio. Ma per me non c'è solo il criterio dello Spitzenkandidat, non può essere la sola soluzione". A chi gli ha chiesto di una possibile convergenza sul nome di Michel Barnier, Conte ha risposto: "Non stiamo ancora lavorando alle alternative".

La maratona di colloqui e bilaterali

Il presidente del Consiglio, Donald Tusk ha sospeso ieri sera alle 23 il summit nel suo formato a 28 per iniziare una vera e propria maratona negoziale con i leader, che al momento non ha portato ad un’intesa. A che punto sia la trattativa non è chiaro, così come è difficile dire quali siano le chance di portare a casa un risultato nella giornata di oggi. Fonti diplomatiche parlano di 50% di possibilità di successo. Una percentuale che dice tutto e niente. Per sbloccare l'impasse, Tusk starebbe testando i leader anche sulla eventualità di scegliere oggi il presidente della Commissione e rinviare ad un momento successivo la scelta del presidente del Consiglio e dell'alto rappresentante per la politica estera.

L’ipotesi Timmermans

Nonostante non abbia convinto fino in fondo, l’ipotesi che sembra restare in piedi è quella sul nome di Frans Timmermans alla presidenza della Commissione, mentre la presidenza del Parlamento e quella del Consiglio dovrebbero andare ai Popolari. Ma i giochi sono ancora aperti e gli incontri tra i leader continuano. Tusk ieri, dopo aver consultato le principali forze politiche del Parlamento, è arrivato in Consiglio con il nome di Timmermans in tasca, convinto di portare a casa l'accordo raggiunto a Osaka alla fine della scorsa settimana tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e i premier olandese e spagnolo Mark Rutte e Pedro Sanchez. Ma poco prima dell’inizio del summit l'intesa si è infranta contro il “no” dei paesi di Visegrad (Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca) ma soprattutto contro il muro del Ppe.

La rivolta anti-Merkel del Ppe

Numerose delegazioni nazionali del Partito Popolare europeo, dagli spagnoli ai baltici, dai francesi (che secondo alcune fonti avrebbero addirittura minacciato di abbandonare il gruppo), ai portoghesi, dall'Irlanda fino alla stessa Forza Italia, alzano le barricate e bocciano la proposta avallata dalla Merkel. Una vera e propria rivolta, del tutto inedita in un consesso in cui alla Cancelliera viene solitamente lasciata l'ultima parola. Dopo aver perso la battaglia per l’appoggio al proprio candidato di punta (Spitzenkandidat), Manfred Weber, il Ppe non vuole cedere ancora e votare un socialista.

L’opposizione di Orban

Per il premier ungherese Viktor Orban sarebbe un "errore storico umiliante" da parte del Ppe approvare la nomina di Timmermans, considerato da Budapest l'uomo che George Soros vuole alla presidenza della Commissione per "dirigere le politiche pro-immigrazione e le politiche finanziarie e economiche secondo i suoi interessi". In caso di mancato accordo, torna ad affacciarsi lo spettro di un nuovo summit straordinario il 15 luglio.

Il possibile compromesso

In un video postato su Facebook dal premier bulgaro Boyko Borissov, che lascia il palazzo del Consiglio durante la sospensione dei lavori e invita Timmermans nella sede della sua rappresentanza. "Sta emergendo un compromesso", dice il bulgaro all’olandese: "Tu sei più adatto per la Commissione, Weber per il Parlamento".