Sulla procedura d’infrazione Ue nei confronti dell’Italia “mi aspetto un giudizio positivo”. A dirlo, a margine del G20 di Osaka (FOTO), è il ministro dell’Economia Giovanni Tria che, rispondendo poi a una domanda sull’ipotesi di un rinvio della decisione da parte di Bruxelles, precisa: "Non stiamo trattando in questi termini. Ho letto sui giornali quest'ipotesi ma io non ne ho mai parlato. Deciderà la Commissione europea, ma io non ho mai sentito precedenti di questo tipo". In Giappone intanto sembra sbloccarsi la situazione commerciale tra Usa e Cina, con un incontro tra Donald Trump e il presidente Xi Jinping definito dal tycoon “eccellente”. Sul clima, invece, Washington si sfila come già accaduto al G20 di Buenos Aires e ribadisce la sua contrarietà all'accordo di Parigi: secondo quanto si apprende, i leader non sono riusciti a convincere gli Usa a giungere a una dichiarazione unitaria sul clima.

Tria: “Politica di bilancio molto oculata e molto prudente”

"Sono ottimista" - ha detto Tria sulla procedura - perché "il complesso degli impegni del prossimo anno e quello che si sta facendo quest'anno, che è il risultato essenzialmente di una politica di bilancio molto oculata e molto prudente, ritengo che corrisponda" al rispetto delle regole. Mentre sull'assestamento di bilancio che verrà approvato lunedì dal governo assicura: "C'è concordia, queste cose sono già discusse, i provvedimenti che prenderemo sono evidentemente concordati". Infine, interpellato sulle parole del premier olandese Mark Rutte che ieri ha accusato l'Italia di "non fare nulla per stabilizzare le sue finanze", Tria ha tagliato corto: "Non voglio commentare le dichiarazioni di altri governi, decide la Commissione, poi ognuno commenta quello che vuole".

Accordo tra Xi e Trump per il riavvio dei negoziati

"La guerra dei dazi è negativa per l'economia internazionale e globale e certamente anche per la nostra che è un'economia di esportazione", ha detto poi Tria, anticipando di poco la notizia dello scongelamento dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. I colloqui tra Washington e Pechino, ha detto il presidente Usa Donald Trump dopo un incontro “eccellente” con il suo omologo Xi Jinping durato circa 80 minuti, sono "ritornati in carreggiata" e "i negoziati stanno continuando". Secondo l'agenzia Nuova Cina, gli Usa non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del “made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca: "I team negoziali delle due parti discuteranno questioni specifiche", ha aggiunto l'agenzia.