Un uomo, nel pomeriggio, ha esploso dei colpi di arma da fuoco davanti a una moschea di Brest, nel nord della Francia. Due persone sono rimaste ferite - tra cui il "controverso" imam Rachid El Jay - ma non sarebbero in pericolo di vita. L’uomo che ha sparato, mentre era ricercato dalle forze dell’ordine, si è suicidato con un colpo di pistola alla testa.

L’uomo che ha sparato si è suicidato

Anche il ministro dell’Interno Christophe Castaner, in un tweet, aveva fatto sapere che la polizia era "mobilitata" per cercare l'uomo. Secondo il quotidiano locale Le Telegramme, la persona ha aperto il fuoco a più riprese davanti alla moschea del quartiere di Pontanezen. Più tardi, come hanno confermato fonti della polizia citate dai media del posto, si è tolto la vita.

I due feriti non sarebbero gravi

Uno dei feriti è il "controverso" imam Rachid El Jay. L'altro sarebbe una persona a lui vicina, che girava i video delle sue prediche. Di El Jay, circa tre anni fa, si è parlato per alcune sue prediche esasperate. Tra l'altro, aveva detto a dei bambini che "ascoltando musica ci si trasforma in maiali". Più tardi si era iscritto al corso di formazione per "conformarsi alle regole della laicità" e l'Isis lo ha inserito fra i suoi "condannati".

