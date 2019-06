La foto choc di due migranti morti, il padre e figlia di due anni, annegati nel Rio Grande mentre provavano a raggiungere gli Usa, ha fatto il giro del mondo e scatenato indignazione e polemiche bipartisan negli Stati Uniti. I due cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti, evitando il muro. Ecco chi erano Oscar Alberto Martinez e la piccola Angie Valeria.

Un padre in cerca di una vita migliore

Oscar Alberto Martinez Ramirez aveva 25 anni ed era partito da San Martin, un borgo di San Salvador, insieme alla moglie Tania Vanessa Avalos e la figlia Angie Vittoria. A San Martin lavorava come cuoco in una pizzeria, mentre sua moglie faceva la cassiera in un fast food. Ma non c’erano più soldi, né buone prospettive per la famiglia e per la piccola Angie Valeria. Così avevano deciso di partire tutti e tre, come tanti, verso gli Stati Uniti, anche se la madre di Oscar Alberto li aveva implorati di non andare.

La piccola Angie Valeria

La bambina si chiamava Angie Valeria, avrebbe compiuto due anni tra un mese. È morta abbracciata al padre con indosso le scarpette da tennis e una tutina rossa, mentre lui cercava di tenerla imbragata a sé con la sua maglietta. La mamma della piccola si chiama Tania Vanessa Avalos, 21 anni, ed è sopravvissuta alla figlia e al marito, rimanendo sulla sponda messicana del fiume.

Volevano chiedere asilo

Lo scorso fine settimana erano arrivati a Matamoros, cittadina messicana sulla frontiera con il Texas. Lì c’è uno dei valichi per l’attraversamento regolare, con il ponte International, che collega Matamoros a Brownsville. Non lontano c’è McAllen, uno dei tanti centri di smistamento sovraffollati: è dove la giovane famiglia voleva dirigersi per chiedere asilo alle autorità americane. Ma non è stato possibile perché la polizia ha chiuso il ponte per bloccare i migranti.

L'attraversamento a nuoto

L’unico modo per raggiungere la sponda americana era attraversare il Rio Grande, che in quel momento sembrava abbastanza tranquillo. I trafficanti chiedono centinaia di dollari a persona per l'attraversamento. Troppi soldi per Oscar Alberto e Tania Vanessa, che hanno deciso di attraversare il fiume a nuoto: Angie Valeria sulle spalle del padre, assicurata alla meglio con una maglietta; dietro la madre. Per Tania però la corrente era troppo forte, si è fermata ed è tornata indietro. Oscar non deve essersene accorto e ha continuato a nuotare con Angie Valeria. I due corpi sono stati trovati ore dopo, riportati dalla corrente sulle sponde di Matamoros.