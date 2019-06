La foto choc, che ritrae un padre e la sua bimba di due anni morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro, indigna l'America. Ed è destinata a diventare il simbolo della tragedia dei migranti dal Centro America, come già successo in Europa nel 2015 con lo scatto del corpicino privo di vita del piccolo Aylan Kurdi, riverso su una spiaggia turca.

La foto drammatica

Nell’immagine, scattata sul fiume che separa il Messico dal Texas, si vedono i cadaveri di un cittadino salvadoregno, Oscar Alberto Martinez, e della sua figlioletta Angie Valeria. I due corpi sono a faccia in giù, nell’acqua fangosa di un canneto. Si vede la bimba ancora con le scarpe, legata al padre da quella che sembra essere una maglietta con il quale l'uomo forse cercava di tenere la piccola stretta a sé nel tentativo di salvara. Il braccio della bimba è ancora attorno al collo del padre. I due sarebbero morti domenica 23 giugno, i corpi sono sono stati ritrovati l’indomani e saranno rimpatriati nei prossimi giorni. Il ministro degli affari esteri di El Salvador ha intanto invitato le famiglie che tentano di migrare negli Usa di ripensarci: "Non rischiate".

La polemica negli Usa

Negli Stati Uniti monta la polemica con le principali emittenti e i media sul web che ripropongono in continuazione l’immagine. Foto che è stata postata su Twitter anche da Beto O'Rourke, texano di El Paso, città al confine tra Usa e Messico, tra i candidati Democratici alle elezioni presidenziali americane. "Trump è responsabile per questo - scrive O'Rourke -. La sua amministrazione costringe le persone in cerca di asilo ad attraversare il confine eludendo i normali porti di ingresso causando grandi sofferenze e morte. Tutto questo a spese della nostra umanità, non a beneficio della nostra sicurezza". Anche un'altra candidata Dem alla Casa Bianca, Kamala Harris, senatrice di origini indiane e afroamericane, ha espresso il suo dolore per la foto su Twitter. "Queste famiglie che cercano asilo stanno spesso fuggendo da una violenza estrema. E cosa accade quando arrivano? Trump dice tornate da dove siete venuti. Questo è inumano".