La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata colta da forti tremori in occasione della visita a Berlino del neo presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, durante l'esecuzione degli inni dei due Paesi. Poco dopo i due si sono riuniti per un incontro bilaterale e, durante la conferenza stampa successiva, la Merkel stava meglio, riuscendo anche a sdrammatizzare su quanto accaduto.

Il malore

Passata in rassegna la guardia d'onore dell'esercito tedesco, la Merkel ha cominciato visibilmente a tremare da capo a piedi. In quel momento si trovava insieme al capo di Stato ucraino sul podio sotto il sole, con una temperatura che superava i 30 gradi. La cancelliera, durante l'esecuzione dell'inno tedesco e di quello ucraino, ha cercato visibilmente di alleviare i tremori con le braccia protese leggermente in avanti.

La battuta in conferenza

Un'ora più tardi, durante la conferenza stampa congiunta che ha seguito l'incontro bilaterale, la Merkel ha rassicurato tutti sottolineando di essersi ripresa. "Ho bevuto almeno tre bicchieri d'acqua - ha detto - evidentemente era quello che mi mancava. Ora mi sento bene". Anche il presidente ucraino ha sdrammatizzato con una battuta: "Era accanto a me, pertanto era in assoluta sicurezza". La cancelliera aveva avuto simili malori, dovuti probabilmente alla disidratazione, anche in altre occasioni analoghe. La Merkel, che ha annunciato che si ritirerà dalla politica alla fine del suo mandato, entro il 2021, compirà 65 anni il mese prossimo.