Tanta paura, ma nessun ferito. L'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, il secondo scalo più importante nell'area di New York, è stato chiuso per un breve periodo dopo che un aereo United è finito fuori pista. Con lo scalo bloccato, tutti i voli sono stati temporaneamente sospesi. Dopo le verifiche, l'aeroporto è stato riaperto. Secondo indiscrezioni, non ci sarebbero feriti. Le autorità, comunque, indagano per capire cosa sia successo. Nello scalo si sono accumulati ritardi per partenze e arrivi.