Brenton Tarrant (CHI È), sotto processo per la strage di Christchurch in Nuova Zelanda, si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa. Il suprematista bianco australiano di 28 anni è accusato di aver ucciso 51 persone nell'attacco a due moschee compiuto lo scorso 15 marzo. Tarrant è accusato di 51 omicidi, 40 tentati omicidi e terrorismo presso l'Alta corte di Christchurch. (I FUNERALI DELLE VITTIME - LA VEGLIA)

In collegamento dal carcere

Durante il processo, l'uomo è apparso in un video collegamento dal carcere di massima sicurezza di Auckland, dove è detenuto, al fianco del suo avvocato, Shane Tait, che ha esposto la dichiarazione di non colpevolezza di Tarrant. Il 28enne ha leggermente sorriso mentre l'avvocato parlava, ma per il resto è rimasto in silenzio. Il giudice Cameron Mander ha fissato un processo di 6 settimane a cominciare dal prossimo maggio. (FACEBOOK METTE AL BANDO SUPREMATISTI - I VIDEO RIMOSSI DA FACEBOOK)