Il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, del quale nel 2019 ricorrono i 500 anni dalla morte, si troverebbe al momento sullo yacht del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. A rivelarlo sono il Guardian e Bloomberg che citano il sito Artnet. Dell'opera si erano perse le tracce a partire dal 2017, quando venne battuta all'asta per la cifra record di 450 milioni di dollari.

L'asta del 2017

Il quadro di Leonardo, nel 2017, era stato venduto all'asta di Christie's a New York per una cifra record: 450 milioni di dollari. La transazione, però, non fu completata da Salman, ma da un altro principe saudita per suo conto. L'identità dell'acquirente è rimasta sconosciuta fino a quando il New York Times non ha rivelato che la persona in questione era un membro poco noto della famiglia reale saudita: il principe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Questi è un amico stretto del principe Salman chee, dopo l'asta del 2017, è stato nominato ministro della cultura del Paese.



Dove si trova il quadro



Lo yacht sul quale si troverebbe il Salvator Mundi di Leonardo si chiama "Serene" e sarebbe ormeggiato, dal 26 maggio, nel Mar Rosso, al largo di Sharm el-Sheikh, famosa località turistica egiziana della penisola del Sinai. L'opera, secondo quanto riferisce Artnet, dovrebbe essere custodita all'interno dell'imbarcazione di lusso saudita fino a dicembre, mese entro il quale è in programma la creazione di un centro artistico e culturale nella regione di Al-Ula, nel nord-ovest dell'Arabia Saudita.