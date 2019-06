Allerta massima per la fuga di 14 leoni dal Parco Nazionale Kruger del Sudafrica. Il branco di felini sarebbe stato avvistato nei pressi della miniera di Phalaborwa Foskor, ad ovest del parco, non lontano dal confine con il Mozambico. Nelle ultime ore il governatore di Limpopo e la direzione del Kruger National Park sono impegnati nella ricerca degli animali in fuga dall'area protetta. "La gente deve essere prudente e in stato di allerta continua", ha pubblicato su Facebook il governo provinciale di Limpopo.

Ieri nel parco Kruger un leopardo ha ucciso un bambino di due anni

Il Parco Kruger è una dei più grandi parchi dell'Africa con i suoi 7523 chilometri quadrati e ospita circa 1600 leoni. Per ora non è ancora chiaro come i 14 felini siano scappati dall’area blindata. Solamente ieri, nello stesso luogo si è verificato un'altro incidente, un leopardo ha ucciso un bambino di due anni. Le circostanze esatte della morte del piccolo sono ancora da verificare ma il felino sarebbe stato ucciso dopo il drammatico episodio.

"I leoni attaccano quando entrano in contatto con gli uomini"

Mahira Masakwameng, un dipendente comunale di 38 anni di Phalaborwa, al confine con il Kruger National Park, ha affermato alla BBC: "Le persone hanno paura perché a differenza di altri animali che abbiamo visto vagare per le strade di volta in volta nel corso degli anni, sappiamo che i leoni attaccano quando entrano in contatto con gli umani".