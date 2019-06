Claude Monet, la casa in Normandia è ora in affitto su Airbnb

Trascorrere una vacanza ospiti in quella che fu la casa di Claude Monet? Da oggi è possibile. La “Maison Bleue”, la sua abitazione a Giverny, in Normandia, è diventata un bed and breakfast. Basta una prenotazione sul portale Airbnb per godersi una vacanza in mezzo alla natura nel rifugio che il pittore francese comprò a fine ‘800. Un luogo incantato che ispirò molti dipinti del maestro dell’Impressionismo, in particolare i giardini, dove coltivava anche gli ortaggi che amava cucinare, i fiori e i laghetti.

300 euro a notte

Passare una notte nella casa, che arriva ad ospitare fino a un massimo di sei persone, costa all’incirca 300 euro. Tre camere da letto, due soggiorni e tre bagni, per uno spazio abitabile di 200 metri quadri che è stato completamente ristrutturato nel 2016. A circondarlo, oltre 1500 metri quadri di verde.

Vicina alla Fondation Claude Monet

Il cottage, caratterizzato dai balconi turchesi, si trova a pochi passi dalla Fondation Claude Monet, la casa-museo dedicata all'artista nel centro del paese, che si trova nel nord della Francia. Un luogo ideale per tutti gli appassionati di arte e natura.