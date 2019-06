Terremoto in Indonesia, scosse sull'isola di Sumatra

Terremoto in Indonesia, sull’isola di Sumatra. Due le scosse registrate dalla U.S. Geological Survey (USGS) attorno alle ore 8 di mattina: la prima di magnitudo 5.8, la seconda 5.2. Epicentro in mare, a una profondità di 15.9 chilometri, e a circa 193 chilometri dalla città di Sibolga. Non si registrano né danni né feriti e non è stata diramata alcuna allerta tsunami.