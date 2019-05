Anche la Louisiana si è espressa contro l’aborto. Con 79 voti a favore e 23 contrari, la Camera ha approvato il provvedimento che vieta l'interruzione della gravidanza da quando si sente il battito cardiaco del feto. Il voto in Louisiana segue di qualche giorno quello in Alabama, dove la legge è già entrata in vigore.

Stretta sull'aborto

Il provvedimento approvato a Baton Rouge prevede il divieto di interruzione di gravidanza da quando si sente il battito del feto, generalmente intorno alla sesta settimana, quando spesso le donne non sanno ancora di aspettare un bambino. Non sono ammesse eccezioni neppure nei casi di stupro o incesto. La legge entrerà in vigore dopo che verrà firmata dal governatore dello Stato, il democratico John Bel Edwards, che, come riporta la CNN, si definisce "pro life".

Le proteste

Numerose le proteste. Leanna Wen, presidente di Planned Parenthood, l’organizzazione per la pianificazione familiare a favore dell'aborto, si è detta contraria a tale decisione: "I politici in Louisiana hanno votato per devastare la salute e il benessere delle donne e delle famiglie".