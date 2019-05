Grande successo elettorale per il partito satirico Die Partei alle elezioni euroee in Germania (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Secondo le ultime proiezioni la formazione raggiungerebbe il 2,5% e potrebbe portare due candidati nel Parlamento europeo. In particolare, si tratterebbe di Martin Sonnenborn, del periodico satirico Titanic e del più giovane Nico Semsrott, noto al pubblico tedesco per essere un comico del programma televisivo settimanale della tv pubblica Zdf "Heute Show". (LA MAPPA DEI RISULTATI IN GERMANIA)

“Posso mettermi comodo, Nico ha promesso di lavorare al mio posto”

“Grazie a tutti quelli che hanno fatto campagna elettorale per noi" ha detto il candidato capolista Sonnenborn, 54 anni, e ha ringraziato gli altri partiti per aver contribuito al risultato. Ha poi affermato di "essere molto contento" che Nico vada a Bruxelles con lui "semplicemente perché così posso mettermi comodo per i prossimi cinque anni. Nico è più giovane di me di vent'anni e ha promesso di fare di lavorare al mio posto" ha concluso ironicamente.