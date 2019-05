Un giudice federale ha bloccato, in parte, il piano del presidente americano Donald Trump per costruire il muro al confine con il Messico. Come scrivono diversi media americani, fra cui la Cnn, a imporre lo stop è stato il giudice californiano Haywood Gilliam che ha emesso un'ingiunzione preliminare per fermare il piano del tycoon sul trasferimento di un miliardo di dollari dal Dipartimento della Difesa per finanziare l'espansione della barriera .

Costruzione del muro limitata

Nell'ingiunzione - di 56 pagine - si limita la costruzione a specifiche aree del Texas e dell'Arizona. La decisione non vieta però a Trump di trasferire fondi da altri progetti. La scelta del giudice è arrivata a tre mesi di distanza da quando Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per deviare miliardi di dollari dal Pentagono per la costruzione del muro, provocando una serie di cause legali sulla questione.