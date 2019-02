Dopo giorni di fallite trattative, minacce e smentite, il presidente statunitense Donald Trump, parlando alla Casa Bianca, annuncia la dichiarazione dell'emergenza nazionale al confine con il Messico: "Non è solo una questione di promesse elettorali, c’è una vera e propria crisi della sicurezza. E dire che il muro non funziona è solo una bugia, una grande bugia". "In America siamo di fronte a un'invasione", aggiunge il tycoon. "Se non usi l'emergenza nazionale per questo, per cosa la dichiari?". E, rivolgendosi in particolare ai repubblicani contrari, sottolinea: “Non sono molti. A loro ricordo che se non hai un confine non hai un Paese".

“Invasione di droga, gang, criminali”

"Siamo di fronte a un'invasione di droga, di gang, di criminali, di persone, e questo è inaccettabile", dice ancora Trump, motivando la sua decisione. "Vogliamo fermare l'ingresso in America di droga e criminalità", aggiunge, sottolineando ancora una volta la necessità di usare fondi per la costruzione del muro "in aree dove non c'è protezione e non ci sono barriere”. Nel corso dell’intervento, il tycoon assicura che si è molto vicini a un accordo sui dazi con la Cina e rivela che "nelle prossime 24 ore ci sarà un grande annuncio sulla Siria".

Scongiurato un nuovo shutdown

Nella giornata di ieri anche la Camera, dopo il Senato, ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo sino a settembre evitando un nuovo shutdown (COS'È), ma senza concedere fondi per il muro col Messico auspicato da Donald Trump. Motivo per il quale il presidente ha decretato l'emergenza nazionale al confine sud, per ottenere così i fondi bypassando il Congresso. Un abuso di potere, hanno denunciato i dem, ventilando la possibilità di ricorsi. Alexandria Ocasio-Cortez, la giovane parlamentare democratica, ha già annunciato che presenterà un provvedimento per bloccare l’emergenza.