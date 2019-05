Nancy Pelosi, il video che la riprende ubriaca su Facebook è un fake

Stanno girando sul web e sui social diversi video che riprendono Nancy Pelosi, ma i filmati sono stati modificati ad arte in modo da far sembrare che la speaker della Camera Usa sia ubriaca. Come riporta il Washington Post, ad esempio, su Twitter, YouTube e Facebook gira un "fake video" del discorso fatto da Pelosi a un evento del Centro per il progresso americano lo scorso mercoledì, in cui il sonoro è stato ritoccato in modo da rendere le parole della speaker incomprensibili e ingarbugliate.

Il video fake su Facebook

Una versione di questo video, postata dalla pagina Politics WatchDog, è stata vista più di due milioni di volte, condivisa più di 45mila e ha ricevuto oltre 23mila commenti in cui gli utenti definiscono Nancy Pelosi “ubriaca” e “balbettante”. Da un’analisi effettuata dal Wp e da ricercatori esterni risulta che il video è stato rallentato circa del 75% e il tono di voce di Pelosi alzato, in modo da ottenere un effetto il più credibile possibile. Facebook ha fatto sapere che il video sarà analizzato da fact-checkers terzi e che se sarà ritenuto “ingannevole”, la sua distribuzione “verrà ridotta”. Al momento, è ancora visibile sul social network. Viceversa, YouTube ha fatto sapere di aver rimosso questo e altri video fake in cui la speaker della Camera era fatta apparire come ubriaca.

Lo scontro tra democratici e Trump

Il quotidiano americano sottolinea che l’origine del video modificato apparso su Facebook è al momento sconosciuta, ma la sua diffusione sui social è arrivata nel bel mezzo di una crescente tensione tra i democratici e Trump. "Il comportamento di Donald Trump non risponde a quella dignità che dovrebbe avere un presidente degli Stati Uniti", ha affermato solo ieri Pelosi. Per la speaker "andare verso l'impeachment per ora sarebbe prematuro e molto divisivo", ma ha ammesso che il comportamento di Trump "in termini di ostruzione della giustizia è palese e non può essere negato, si tratta di reati incriminabili". In risposta, Trump ha twittato ieri sera un altro video di Pelosi che, sottolinea il Washington Post, è stato pesantemente modificato: le immagini, che mostrano 30 secondi di un discorso di 21 minuti della speaker, si fermano e ritornano su momenti in cui si è fermata o è inciampata in qualche parola. “Pelosi balbetta durante una conferenza stampa”, scrive Trump nel tweet. Prima di lui, il suo avvocato Rudolph W. Giuliani aveva invece condiviso su Twitter il link del video alterato diffuso su Facebook scrivendo: “Cosa c’è che non va in Nancy Pelosi? Il suo modo di parlare è strano”. Il tweet è stato successivamente rimosso.