Una tela della serie “I covoni", cumuli di grano, dipinta dal pittore francese Claude Monet è stata acquistata per 110,7 milioni di dollari in un'asta organizzata da Sotheby's a New York. Si tratta di un record per l'artista durante un’asta. La somma è tra le più alte mai battute ad una vendita all’incanto.

Record per Monet

"L'offerta vincente - si legge sul sito di Sotheby’s - frantuma il precedente record per la somma più alta mai pagata per un'opera di Monet, a testimonianza del valore duraturo e della popolarità del maestro impressionista francese; l'offerta è anche il record per qualsiasi opera d'arte impressionista”, aggiunge la casa d’aste.

Il quadro venduto

Sotheby’s spiega che "la prospettiva unica, la composizione dinamica e la vibrante tavolozza dei colori mettono a nudo ‘Meules’, anche in una serie celebrata come Haystacks”. Nel descrivere l’opera, la casa d’aste scrive: “Linee diagonali forti (una dal punto di vista rivolto a destra, l'altra dai fasci di luce del sole inclinati) si incontrano al centro del lavoro, fondendo gli strati di elaborate pennellate e guidando lo sguardo dello spettatore attraverso la tela. Il risultato è un paesaggio accattivante che emana un senso di profonda armonia e benessere".

Il precedente record di Monet

Nel novembre 2016, un altro quadro della serie "I covoni" venne venduto all'asta, in soli quattordici minuti, al prezzo di 81,4 milioni di dollari, record per l'artista francese prima della nuova vendita. In precedenza l'opera di Monet venduta al maggior prezzo era stato un dipinto che rappresentava le famose "Ninfee", aggiudicato nel 2008 per 80,4 milioni.