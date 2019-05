A partire dalle 21 (CET) di stasera 15 maggio si terrà, presso il Parlamento europeo nella plenaria di Bruxelles, il dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione Europea. L'evento, organizzato dall'Unione europea di radiodiffusione (Uer), sarà trasmesso live su Youtube. A condurre il dibattito ci saranno i presentatori tv Emilie Tran Nguyen (France Television), Annastiina Heikkkilä (Yle Finland) e Markus Preiss (ARD, WDR Germania). Ecco allora chi sono gli aspiranti principali alla carica.

Manfred Weber (Partito popolare europeo)

Manfred Weber (CSU, Germania) è stato eletto come candidato principale del Partito popolare europeo (Ppe) al congresso di Helsinki dell'8 novembre 2018. Il quarantaseienne ha iniziato la sua carriera politica nel Parlamento regionale del Bayerischer Landtag nel 2002, venendo poi eletto al Parlamento europeo nel 2004. Dal 2014 è diventato Presidente del gruppo Ppe. Il candidato si è laureato in ingegneria fisica presso l'università di Scienze applicate di Monaco.

Frans Timmermans (Partito dei Socialisti europei)

Frans Timmermans, 57 anni, è il candidato principale del Partito dei socialisti europei (PSE). Nominato dai membri del congresso di Lisbona del 7 e 8 dicembre 2018, è attualmente primo vicepresidente della Commissione europea. È stato eletto per la prima volta nella seconda Camera del Parlamento olandese nel 1998. Dal 2007 al 2010 è stato Segretario di Stato per gli affari europei e dal 2012 al 2014 ministro degli affari esteri nel gabinetto di Mark Rutte. Timmermans è laureato in lingue e letteratura francese presso l'Università Radboud.

Jan Zahardil (Alleanza dei Conservatori e Riformisti europei)

Jan Zahardil (ODS, Repubblica ceca), 55 anni, è stato designato candidato principale del suo partito il 14 novembre 2018. Membro del Parlamento europeo e del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR), è anche Presidente di Conservative and Reformists Alliance of Europe (ACRE). Prima dell'inizio della sua carriera come membro del Parlamento europeo nel 2004, è stato membro della Camera dei Deputati della Repubblica ceca. Zahradil è un ricercatore di professione, laureato in ingegneria all'Università di Praga.

Margrethe Vestager (Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa)

La candidata di Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE) è, invece, Margrethe Vestager, 51 (Radikale Venstre, Danimarca). Eletta nella riunione del 21 marzo a Bruxelles, è commissario europeo per la concorrenza dal 2014. In precedenza, è stata ministro dell'economia e degli interni (2011) e ministro dell'istruzione (1998) in Danimarca. La candidata si è laureata in Economia presso l'Università di Copenaghen (1993).

Ske Keller (Partito europeo dei Verdi)

Il Partito europeo dei Verdi presenta Ska Keller, 37, nominata al congresso del 23-25 novembre a Berlino. Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen, Germania) ha fatto Studi Islamici, di turcologia ed ebraica presso la Libera Università di Berlino e la Sabanci Üniversitesi Istanbul. Eletta al Parlamento europeo per la prima volta nel 2009, è stata la candidata principale del Partito europeo dei Verdi nella campagna elettorale europea del 2014. Keller è inoltre copresidente del gruppo dei Verdi in Parlamento.

Nico Cué (Partito della Sinistra europea)

Il partito della sinistra europea ha selezionato Nico Cué, 62 anni. Cué (Liegi, Belgio) fa parte del movimento sindacale vallone e internazionale. Ha ricoperto per 12 anni la carica di Segretario Generale dei lavoratori siderurgici nel sindacato FGBT (Fédération Générale du Travail de Belgique).