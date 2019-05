E’ salito ad almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia. "Ma il numero delle vittime potrebbe crescere", fa sapere su Twitter Alarm Phone, rete telefonica gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Nel governo italiano, intanto, è di nuovo scontro sul tema con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio su posizioni divergenti. Il ministro dell'Interno, dopo aver annunciato un decreto sicurezza bis, avverte: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile".

I dati del Viminale

All'indomani del naufragio, il ministro dell'Interno non molla sul tema migranti: "Nel 2019 meno sbarchi, meno reati commessi, meno morti in mare", afferma il titolare del Viminale, sottolineando che dal primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo di un anno fa. I rimpatri nel 2019, indica il Viminale, sono 2.301 (più del doppio degli arrivi), di cui 2.179 forzati (dato aggiornato al 5 maggio) e 122 volontari assistiti (dato aggiornato al 7 aprile). Nel 2019 c'è stato inoltre "un cadavere recuperato e 402 dispersi (stima Unhcr) contro i 23 morti accertati del 2018, anno in cui la stima dei deceduti e dispersi toccò quota 2.277. Nel 2016 (governo di centrosinistra) ci furono 390 morti accertati e 5.096 dispersi".

Il naufragio e i salvataggi

L'ultimo naufragio ha visto coinvolta un'imbarcazione, carica di migranti, partita dal porto di Zuara, nella Libia occidentale, che si è rovesciata ed è affondata in acque internazionali, a 40 miglia dalla città di Sfax in Tunisia. Sedici i sopravvissuti, salvati da pescherecci nella zona e trasferiti a bordo di unità militari tunisine. Sono invece salvi i 36 migranti soccorsi e portati ad Augusta dalla Marina Militare, così come i 30 salvati dalla nave Mare Jonio e sbarcati a Lampedusa. Intanto, ieri sera, è stato notificato il sequestro a Lampedusa della nave Mare Jonio della ong Mediterranea. Indagati comandante ed equipaggio. “Non ci arrendiamo”, scrive la ong Mediterranea in un tweet in cui fa sapere del "sequestro preventivo della Mare Jonio che la politica disumana chiedeva da stamattina".

Lo scontro politico

L'ennesima giornata drammatica nel Mediterraneo ha provocato un'altra frattura all'interno dell'esecutivo italiano. Il vicepremier Matteo Salvini, col decreto sicurezza bis, ha annunciato anche sanzioni severe per le navi delle ong che effettuino salvataggi nelle zone Sar, le aree entro le quali ogni Paese è tenuto a prestare soccorso. Il vicepremier Luigi Di Maio ha richiamato Salvini alle sue competenze accusandolo di aver fallito. Il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi ha invitato ad un "maggior coordinamento dell’azione di governo" puntando su incentivi negli accordi bilaterali.

