"Almeno 70 migranti sono annegati oggi al largo di Sfax, Tunisia, in un naufragio!". A dirlo è Alarm Phone, rete telefonica gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo. Su Twitter, Alarm Phone informa: “Il numero di morti potrebbe aumentare. L'operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori". La notizia è poi stata confermata dall’agenzia di stampa tunisina Tap, mentre il ministero della Difesa di Tunisi - in un comunicato - ha fatto sapere che l'imbarcazione era salpata dalla città libica di Zuara, alla volta dell'Italia. Le 16 persone tratte in salvo da un peschereccio sono poi state trasferite su un mezzo della Marina.

L’altro allarme su Twitter

Qualche ora prima, Alarm Phone aveva lanciato un altro allarme sui social: “Più di 100 vite a rischio, incluse 24 donne e 8 bambini! Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla Libia. Comunicazione difficile per segnale debole. Abbiamo chiamato la Guardia Costiera italiana appena abbiamo ottenuto posizione GPS. La Guardia Costiera Libica non risponde”. Poco dopo, è seguito un aggiornamento: “Le persone a bordo sono in panico. Il motore è in avaria. Sono vicini alla costa libica ma non possono muoversi. La Guardia Costiera italiana ci ha detto che la Guardia Costiera Libica è stata informata”.

La Mare Jonio sequestrata. Equipaggio indagato

Il tutto accade nella giornata in cui 30 migranti salvati ieri dalla Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human, sono sbarcati a Lampedusa, dove l’imbarcazione è stata poi sequestrata dalla Guardia di finanza. I componenti dell'equipaggio, intanto, sono stati iscritti nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di un atto dovuto, dopo la segnalazione fatta dalla Finanza. La Procura di Agrigento deve valutare però, alla luce della ricostruzione delle modalità del salvataggio e della situazione politica e di sicurezza in Libia, se ci siano stati profili di reato. Intanto, Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, oggi a Firenze per un evento elettorale con il sindaco Dario Nardella, ha spiegato che i migranti sbarcati "non stanno male", "anche perché sono stati accolti e subito rifocillati, subito curati dall'equipaggio della Mare Jonio perché sono attrezzati per far questo". "Ho mandato un medico - ha spiegato ai cronisti - per cercare di raccogliere queste persone e ho saputo immediatamente che la Mare Jonio è stata posta sotto sequestro. Mi sembra una cosa assurda". E sull'equipaggio ha aggiunto: "Sono persone straordinarie". Ad Augusta, invece, è arrivata la nave Stromboli, l'unità della Marina Militare con a bordo 36 migranti salvati sempre ieri al largo della Libia.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 16:40