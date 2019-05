Australia, errore ortografico sulla banconota da 50 dollari

In Australia la Banca Centrale ha inserito un errore ortografico sulle nuove banconote da 50 dollari. Il refuso è contenuto in un testo, di dimensioni microscopiche, che riproduce parti di un discorso di Edith Cowan, la prima australiana a diventare deputata nel 1921. Una svista non da poco, visto che di questi biglietti sarebbero già stati stampati 46 milioni di pezzi.

Il refuso

In realtà sarebbero complessivamente tre gli errori ortografici contenuti nei nuovi biglietti da 50 dollari. All'interno del testo, infatti, compare per tre volte la parola "responsibilty", senza l'ultima delle tre "i", invece di quella corretta "responsibility" (responsabilità). Ad accorgersene è stato un cittadino che ne ha parlato ad un'emittente radio (Triple M), la quale ha successivamente pubblicato sulla propria pagina Instagram l'immagine della banconota con il refuso.

Correzione con le prossime ristampe

Oltre all'immagine di Cowan (presente dal 1995), il biglietto, in circolazione da ottobre, mostra un inventore e scrittore aborigeno, David Unaipon, e quattro cigni, uno dei quali si vede solo sotto la luce ultravioletta. La banconota, inoltre, dispone di una serie di nuove tecnologie per prevenirne la contraffazione. La Banca Centrale ha già fatto sapere di essere a conoscenza dell'errore, che verrà corretto nelle prossime ristampe. In totale, le banconote che contengono il refuso ammonterebbero a 46 milioni di pezzi già stampati, per un valore di 2,3 miliardi di dollari australiani, l'equivalente di circa 1,4 miliardi di euro.